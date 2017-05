IJsselmeervogels contracteert aanvaller Merraki

Door de sportredactie geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 16:12 uur | update: 16:26 uur

Foto: Orange Pictures

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft voor volgend seizoen Samir Merraki vastgelegd. De aanvaller komt over van VVOG, dat afgelopen seizoen net als de Vogels uitkwam in de derde divisie. De 23-jarige Merraki, die ook als middenvelder uit de voeten kan, tekent een contract tot de zomer van 2018, met een optie voor nog een extra seizoen.



Merraki speelde eerder voor Almere City, Lelystad'67 en Go Ahead Kampen. Voor VVOG scoorde hij afgelopen seizoen drie keer.







Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht