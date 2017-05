Erik ten Hag: "Alertheid geboden tegen Heerenveen"

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 16:25 uur | update: 17:13 uur

Foto: ANP

UTRECHT - FC Utrecht bereidde zich achter gesloten deuren voor op de return tegen Heerenveen. De ploeg van Erik ten Hag verdedigd in de Galgenwaard een 3-1 voorsprong, opgebouwd in de uitwedstrijd van afgelopen woensdag.



De verwachting is dat Ten Hag met dezelfde elf spelers aantreedt als toen. Giovanni Troupée is hersteld van zijn blessure en hoopt weer aan te sluiten bij de groep.



Erik ten Hag heeft geen moeite met de favorietenrol waar FC Utrecht in zit nadat het de reguliere competitie als 4e eindigde. "Toch is er altijd ruimte voor verbetering. In Heernveen verslapten we even toen we 2-0 voorstonden. Dat mag niet gebeuren."



Yassin Ayoub heeft de week van zijn leven. Hij maakte in het Abe Lenstra stadion een kopgoal en zit in de voorselectie van het Marokkaanse elftal. "Die kopgoal was ingestudeerd en perfect uitgevoerd. En dan ook nog opgeroepen voor Marokko. Dat is mooi."



FC Utrecht - Heerenveen is zaterdag live te horen op Radio M Utrecht 93.1FM. De aftrap is om 18.30.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht