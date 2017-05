Strafpunten voor honkballers Pickles UVV

Door de sportredactie geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 17:15 uur | update: 17:45 uur

Foto: Jan Kruijdenberg

UTRECHT - Pickles UVV heeft van de honkbalbond KNBSB twee punten in mindering gekregen. De Utrechtse club stelde volgens de bond een ongerechtigde speler op in het duel met DSS op zaterdag 13 mei. Het gaat om de Canadese pitcher Jonah van Bemmelen die in de met 8-7 gewonnen wedstrijd 1 2/3 inning gooide.



Naast twee punten in mindering is UVV ook de zege ontnomen. Daardoor heeft de club in plaats van 11 punten er nu nog maar 7. Het blijft 6e, maar heeft nu een aanzienlijke achterstand op nummer 5 DSS (5 punten). De bewuste wedstrijd moet van de KNBSB worden overgespeeld.



