Meeuwsen naar laatste acht, Meppelink uitgeschakeld

NIEUWEGEIN/RENSWOUDE - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uit Nieuwegein hebben vrijdag de kwartfinales bereikt van het toernooi uit de World Tour in Rio in Brazilië. Op de plek waar ze vorig jaar olympisch brons veroverden, was het Nederlandse koppel in twee sets de baas over de Mexicanen Virgen en Ontiveros: 21-14 21-18.



Brouwer en Meeuwsen, vorige maand winnaar van het Xiamen Open in China, treffen zaterdag de Amerikanen Brunner en Patterson.



Voor Sophie van Gestel en Madelein Meppelink uit Rhenen bleven de kwartfinales buiten bereik. De Duitsen Sude en Laboureur waren in twee sets te sterk: 25-23 21-17. Hetzelfde overkwam de mannen Christiaan Varenhorst en Maarten van Garderen uit Renswoude. Zij verloren van het Canadese duo Pedlow/Schachter.



