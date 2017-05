Sneijder belangrijk voor Galatasaray

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 22:08 uur | update: zaterdag 20 mei 2017, 13:19 uur

Foto: EPA

UTRECHT - Galatasaray heeft vrijdag in de Turkse voetbalcompetitie het thuisduel met Osmanlispor gewonnen. De middenmoter uit Ankara werd met 2-0 verslagen waardoor de ploeg van Utrechter Wesley Sneijder in ieder geval voor drie dagen aartsrivaal Fenerbahçe is gepasseerd op de ranglijst.



De club van coach Dick Advocaat heeft één punt minder en komt pas maandag in actie tegen Genclerbirligi. Sneijder zette zijn ploeg in de 24e minuut met een hard schot op voorsprong. Het was het vijfde competitiedoelpunt dit seizoen van de Nederlander. Tien minuten later bracht Sinan Gümüs de 2-0 op het scorebord en die voorsprong gaf Galatasaray niet meer uit handen. Nederlander Nigel de Jong bleef bij de thuisploeg de hele wedstrijd op de bank.



Sneijder kreeg deze week ook te horen dat hij door Dick Advocaat is geselecteerd voor de voorselectie van het Nederlands elftal. Ook Amersfoorter Bart Ramselaar en Matthijs de Ligt uit Abcoude zijn geselecteerd.



