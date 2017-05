Vrouwen SCHC veroordeeld tot derde duel na verlies in shoot-outs

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 14:18 uur | update: 14:34 uur

Foto: Frank Nagel

BILTHOVEN - De hockeysters van SCHC hebben verzuimd zich te plaatsen voor de finale om het landskampioenschap. In de tweede wedstrijd van de halve finale tegen Amsterdam gaf de ploeg uit Bilthoven een 1-0 voorsprong weg in de slotminuut. In de shoot-outs die volgden waren de bezoekers vervolgens met 4-3 te sterk.



SCHC had vorige week de eerste wedstrijd in deze best-of-three gewonnen met 1-0. In de tweede wedstrijd was het wachten op de 2e helft tot er gescoord werd. Caia van Maasakker sleepte een strafcorner in het doel en zette zo de 1-0 op het scorebord. Amsterdam, dat een strafbal miste, zette in de slotfase alles op alles en dat resulteerde in de laatste minuut in de gelijkmaker. Uit een strafcornervariant maakte Charlotte Vega gelijk.



In de shoot-outs die volgden miste Caia van Maasakker bij een stand van 3-3 de laatste SCHC-shoot-out, waarna de uit Bilthoven afkomstige Ellen Hoog de winnende maakte namens Amsterdam.



Morgen om 12.30 is de beslissingswedstrijd in Bilthoven. Dan wordt bekend welke ploeg het in de finale om de landstitel op gaat nemen tegen Den Bosch, dat eenvoudig Oranje-Rood versloeg in twee wedstrijden.



