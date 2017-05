Golfsters De Pan plaatsen zich voor finale

Door de sportredactie geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 14:40 uur | update: 14:46 uur

Foto: ANP

HUIS TER HEIDE - De golfsters van De Pan hebben zich geplaatst voor de finale van het landskampioenschap in de hoofdklasse. De ploeg uit Bosch en Duin versloeg zaterdag in de halve finale Noordwijkse met 4-2.



De Pan wist alle singles te winnen. Alleen bij de foursomes wist de tegenstander uit Noordwijk bij n partij de winst te pakken.



Zondag speelt De Pan in het Drentse Aalden de finale tegen Koninklijke Haagsche.



