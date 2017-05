Golfers De Hoge Kleij naar finale hoofdklasse

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 14:44 uur | update: 14:51 uur

Foto: ANP

LEUSDEN - De golfers van De Hoge Kleij hebben de finale van de hoofdklasse bereikt. De ploeg uit Leusden was op de baan van golfclub De Gelpenberg in de kruisfinale met 4-2 te sterk voor Goyer.



Zondag 21 mei speelt De Hoge Kleij de finale om de landstitel tegen Houtrak, dat in de andere kruisfinale Koninklijke Haagsche met 4-2 versloeg.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht