Montfoort kan op vakantie na forse nederlaag

MONTFOORT - Voor de voetballers van Montfoort is het seizoen klaar. De eersteklasser verloor ook het tweede duel in de promotie/degradatiepoule richting de hoofdklasse. Op bezoek bij Sliedrecht werd het maar liefst 6-1 voor de hoofdklasser.



Dinsdag verloor Montfoort de eerste nacompetitiewedstrijd met 5-2 van Nootdorp. Nootdorp en Sliedrecht gaan komende week in een onderling duel uitmaken wie nog kans maakt op promotie naar de hoofdklasse.



6' Dennis Verhoef [1-0]

14' Danny ten Hoeve [1-1]

23' Sjoerd van der Waal [2-1]

30' Mike Langerak [3-1]

40' Edwin van der Kooij [4-1]

46' Dennis Verhoef [5-1]

64' Sjoerd van der Waal [6-1]



