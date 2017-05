Geinoord na verlies dichtbij degradatie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 16:18 uur | update: 16:28 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

NIEUWEGEIN - De voetballers van Geinoord moeten volgende week alles op alles zetten om degradatie uit de eerste klasse te voorkomen. De Nieuwegeinse voetballers verloren het eerste duel in het tweeluik van Marken met 2-0.



Marken, dat wil promoveren van de 2e naar de 1e klasse, was de hele wedstrijd de baas. De thuisploeg wist in de 58e minuut de 1-0 op het scorebord te zetten. Het doelpunt van Youran Burggraaf viel uit een corner. In de 78e minuut bepaalde Kevin Giele de eindstand op 2-0.



58' Youran Burggraaf [1-0]

78' Kevin Giele [2-0]



Zaterdag 27 mei spelen de beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Geinoord moet dan minimaal twee keer scoren en geen doelpunten tegen krijgen om degradatie te voorkomen. Wint het volgende week dan moet het nog een finale spelen om zich definitief veilig te spelen.



