UVV hard onderuit tegen Neptunus

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 16:52 uur | update: 18:12 uur

Foto: Jan Kruijdenberg

UTRECHT - De honkballers van UVV hebben op bezoek bij Neptunus een forse nederlaag geleden. In Rotterdam gingen de Utrechters met met 11-0 onderuit.



UVV speelde woensdag, op eigen veld, nog knap gelijk tegen nummer twee- Neptunus. Daarna kreeg het nog slecht nieuws van de bond, want door het opstellen van een onrechtmatige speler is de club een zege én twee punten afgenomen.



De Utrechters blijven na de nederlaag zesde staan, met 7 punten uit 13 wedstrijden. Zondag om 14.00 uur spelen beide teams weer tegen elkaar, dan op Sportpark de Paperclip in Vleuten.



