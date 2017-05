Softballers Quick in gevecht met KNBSB om landstitel

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 17:47 uur | update: 19:32 uur

Foto: Morguefile

AMERSFOORT - Sinds januari van dit jaar leven de softballers van Quick uit Amersfoort in onmin met de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). De bond heeft de heren van Quick het landskampioenschap ontnomen, na het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler tijdens de wedstrijd om de landstitel. Opvallend aan deze zaak is dat zowel Quick als de bond weinig ruchtbaarheid aan de zaak hebben gegeven.



Volgens de bond was Quick tijdig op de hoogte dat de speler in kwestie niet mocht spelen. Quick bestrijdt dat en is van mening dat de KNBSB inconsequent en onredelijk heeft gehandeld, daarnaast vinden de Amersfoorters de reglementen onduidelijk. Dit schrijft Quick in een beroepschrift dat de club op 14 februari heeft ingediend, waarop twee weken later afwijzend werd gereageerd door de bond.



BEZWAAR

De Adviescommissie Geschillen KNBSB bracht op 9 april het volgende advies uit aan de bond: De behandelkamer van de Commissie van Geschillen adviseert het Bondsbestuur om het genomen besluit van 28 februari 2017 in stand te houden.



Op 17 maart heeft Quick weer een bezwaarschrift tegen de afwijzende beslissing van de bond op het bezwaarschrift. Hierop is nog niet gereageerd door de bond.







