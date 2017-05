Spakenburg naar finale nacompetitie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 17:58 uur | update: 18:06 uur

Foto: RTV Utrecht / Bert Kous

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG/UTRECHT - In een doelpuntrijk duel heeft Spakenburg zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie. Op sportpark De Westmaat werd de 2-1 nederlaag van afgelopen woensdag in het eerste duel tegen Hercules rechtgezet. Spakenburg won met 4-2 van de Utrechtse derde divisionist, wat over twee duels betekende dat Spakenburg met 5-4 te sterk was voor Hercules.



17' Michael Lanting [1-0]

27' Thomas Reynaers, pen [1-1]

32' Fons Mulder , e.d [2-1]

64' Olivier Pilon [3-1]

77' Mart Stokkers [3-2]

87' Ralph Dua [4-2]



In de finale van de nacompetitie neemt Spakenburg het in een tweeluik op tegen Rijnsburgse Boys of Westlandia. De eerste wedstrijd staat woensdagavond op het programma, dat zal voor Spakenburg een uitwedstrijd zijn.





