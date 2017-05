LIVEBLOG: Finale zo goed als binnen voor FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 18:23 uur | update: 20:06 uur

Foto: RTV Utrecht/Wessel van Leeuwen

UTRECHT - FC Utrecht kan zich ten koste van Heerenveen plaatsen voor de finale van de play-offs. De Utrechters wonnen de eerste wedstrijd in Heerenveen met 1-3 en kunnen het in de Galgenwaard afmaken.



FC Utrecht - Heerenveen 2-1 [5-2]



20.02 '75 Ayoub kan scoren. Zijn schot mist precisie.



19.58 '71 Dubbele wissel FC Utrecht: Barazite voor Haller en Troupée voor Klaiber.



19.57 '70 Aanslag in het strafschopgebied op Haller! Higler ziet er niet eens een overtreding in.



19.54 '67 Zivkovic oog in oog met Mulder. De Friese doelman redt.



19.50 '62 Appie is de koning. Koffie met Boonen voorspelde 2-1 met een goal van Zivkovic.



19.49 '61 Reza Ghoochannejhad maakt de 2-1 vanaf de penaltystip.



19.47 '60 Janssen trekt aan de noodrem. Geel en een strafschop voor Heerenveen.



19.33 '46 We zijn begonnen aan de 2eHELFT!



19.17 '45 RUST! FC Utrecht is heer en meester.



10.09 '38 GOAL! Doelman Mulder levert stom in bij Zivkovic. Die zegt 'bedankt'.



19.08 '37 Virtuose actie Ayoub. Hij vindt de vrijstaande Labyad. Maar die mist.



19.03 '33 Een ontketende Ayoub schuif de bal net naast. Het blijft 1-0.



19.02 '32 "U wist het misschien nog niet, maar die finale is binnen!" aldus René van den berg.



19.01 '30 GOAL! 1-0 FC Utrecht. De hoekschop wordt binnengeschoten door Ramon Leeuwin.



19.00 '29 Heerlijke aanval FC Utrecht. Ayoub haalt uit. Via de rug van Bijkerk over.



18.57 '27 Vrije trap Heerenveen belandt bij Reza. Maar die raakt de bal half. Jenssen is niet onder de indruk.



18.51 '20 Zivkovic schiet met links hoog over.



18.40 '10 Larsson is gevaarlijk voor Heerenveen, maar het blijft 0-0.



18.32 '2 Amrabat maakt bijna zijn tweede goal in de dienst van FC Utrecht. Doelman Mulder redt. De hoekschop die volgt levert niets op.



18.31 '1 We zijn begonnen in de Galgenwaard.



18.28 We zitten vlak voor de aftrap. Kerk ontbreekt in de basis zijn plaats wordt ingenomen door Richairo Zivkovic.



18.21 Kampong gaf vanmiddag het juiste voorbeeld. De Utrechtse hockeyers werden landskampioen. Met in de persoon van Constantijn Jonker een groot FC Utrecht-supporters in de ploeg. Ze krijgen de felicitaties vanuit Galgenwaard van René van den Berg en Gert Kruys.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht