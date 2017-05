Tweemaal Zes wint, nederlagen OVVO en SDO

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 17:15 uur | update: 19:18 uur

Foto: Woerden tv

PROVINCIE UTRECHT - De korfballers van Tweemaal Zes hebben een 15-20 overwinning geboekt op bezoek bij Unitas. De ploeg uit Maartensdijk staat na 13 wedstrijden op de vijfde plaats in de hoofdklasse A.



In de hoofdklasse B zijn zowel OVVO als SDO er niet in geslaagd te winnen. In de uitwedstrijd tegen DSC verloor OVVO uit Maarssen met 21-16. Het Kammerikse SDO ging met 19-17 ten onder op eigen veld tegen Avanti.



SDO staat na de nederlaag laatste in de hoofdklasse B. OVVO vinden we twee plaatsen hoger terug, op de zesde plaats. Het verschil tussen de twee ploegen is 4 punten.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht