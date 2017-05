Record lonkt voor Matthijs de Ligt

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 09:25 uur | update: 09:25 uur

Foto: ANP

ABCOUDE - Matthijs de Ligt kan woensdag een record pakken met Ajax. Als de verdediger uit Abcoude speeltijd krijgt tegen Manchester United is hij met 17 jaar en 285 dagen de jongste speler ooit in een finale van de Champions League, Europa Cup 1, Europa Cup 2, UEFA Cup of Europa League.



De Ligt staat op het punt om Alberto Malusci af te lossen. De Italiaan was 17 jaar en 313 dagen jong toen hij in 1990 twee minuten met Fiorentina mee mocht doen in de finale van de UEFA Cup tegen Juventus. Ronald de Boer is nog steeds de jongste speler in een wedstrijd om de Europese Super Cup. Hij was op 24 november 1997 17 jaar en 193 dagen jong toen Ajax van Porto verloor (0-1).



Ajax voetbalde dit seizoen de veertien duels in de Europa League met een ploeg met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 173 dagen. In de halve finales tegen Olympique Lyon won Ajax met een formatie met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar en 317 dagen. In de top tien van jongste elftallen van dit seizoen in de Europa League is de club uit Amsterdam maar liefst negen keer vertegenwoordigd.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht