Bob van den Berg wint Maartensdijkse Acht

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 21:29 uur | update: zondag 21 mei 2017, 13:50 uur

Foto: Morguefile

MAARTENSDIJK - Wielrenner Bob van den Berg heeft de 47e editie van de wielerronde Maartensdijkse Acht gewonnen. De 32-jarige renner uit Westland versloeg in de sprint Tom Koeleman en Frank Visser



Bij de junioren won Kyle Achterberg en in de categorie sportklasse kwam Mark Rijntjes als eerste over de streep.







