Laatste duel onder Hans van Dijk gewonnen door Houten

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 21:47 uur | update: zondag 21 mei 2017, 13:55 uur

Foto: HV Houten

HOUTEN - De handballers van Houten hebben hun laatste wedstrijd onder leiding van Hans van Dijk gewonnen. In het tweeluik in de degradatiepoule tegen Tachos werd thuis met 35-33 gewonnen. Het eerste duel eindigde in 33-18 in het voordeel van Tachos.



Op doelsado eindigt Tachos als twaalfde en Houten als dertiende.



Volgend seizoen staat Hans van Dijk voor de groep van Hellas.



