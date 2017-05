Hanballers Nieuwegein tegen HARO voor plaats in eredivisie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 20 mei 2017, 22:27 uur | update: zondag 21 mei 2017, 18:38 uur

Foto: ANP

NIEUWEGEIN - Nieuwegein speelt de finale van de nacompetitie om promotie naar de eredivisie tegen HARO. HARO versloeg in twee duels Hercules, waardoor het team uit Rotterdam mag hopen op een plaats in de eredivisie.



De eerste wedstrijd werd met 29-26 gewonnen en het tweede duel eindigde in 33-31 voor HARO.



Nieuwegein speelt zondag de eerste wedstrijd in het tweeluik thuis tegen HARO.







