Magreb'90 stelt nieuw bestuur voor in ledenvergadering

Foto: Magreb'90

UTRECHT - Voetbalclub Magreb'90 wil komende woensdag in de algemene ledenvergadering het nieuwe bestuur introduceren. De 3e divisionist wil Tino Klein aanstellen als voorzitter.



Al weken is er bestuurlijke onrust bij de Utrechtse voetbalvereniging. Op 12 mei gaf interim-voorzitter Karim Douhou in de algemene ledenvergadering aan zijn functie neer te leggen. Hij vertelde afgelopen week aan RTV Utrecht dat er inmiddels een nieuw bestuur was aangetreden met daarin twee mannen van buiten de club die door trainer Jamal Yahiaoui zijn voorgedragen. De andere twee leden komen vanuit de club zelf.



Het nieuwe bestuur gaat er waarschijnlijk als volgt uit zien:

Voorzitter: Tino Klein

Vice-voorzitter: Erick Raghosing

Penningmeester: Mohamed Ousrouti

Secretaris: Houssein S'Touti

Het bestuur moet woensdag in de vergadering worden goedgekeurd.



