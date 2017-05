De Meern naar finale play-offs om ticket 3e divisie

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 15:55 uur | update: 16:47 uur

Foto: RTV Utrecht / Arnold Schenk

DE MEERN - De Meern is heel dicht bij een ticket voor de 3e divisie. De voetballers plaatsten zich zondag ten koste van Juliana'31 voor de finale van de play-offs.



Zondag verloor De Meern van Juliana'31, dat degradeert naar de hoofdklasse, met 3-2 in Malden. Omdat het donderdag op eigen veld met 4-1 had gewonnen is De Meern door naar de finale. In die finale speelt het tegen Oss'20.



21' Jeroen Meijers [1-0,pen]

30' Wouter op den Camp [2-0]

38' Göhkan Yasar [2-1]

42' Göhkan Yasar [2-2, pen]

78' Daley Hoogakker [3-2]







