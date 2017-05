Vriendenschaar wint kampioensduel van Houten

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 15:55 uur | update: 16:15 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

HOUTEN - Vriendenschaar is in de derde klasse D kampioen geworden ten koste van Houten. In de kampioenswedstrijd verloor Houten op neutraal terrein met 2-1 van Vriendenschaar uit Culemborg. Vriendenschaar speelt volgend seizoen in de tweede klasse. Houten kan in de play-offs nog een ticker voor de tweede klasse verdienen.



Beide teams hadden in de reguliere competitie 55 punten verzameld, waardoor er een kampioenswedstrijd aan te pas moest komen.



Houten kwam binnen een half uur op neutraal terrein op een 1-0 voorsprong. Kort daarna schoot Servanio Martina de gelijkmaker binnen. Joram Misbeek werd de man van de wedstrijd en kreeg na zijn een doelpunt een publiekwissel, want zijn naam kwam als laatste op het scorebord.



26' Nigel van Zeist [0-1]

33' Servanio Martina [1-1]

87' Joram Misbeek [2-1]





