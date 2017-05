Bazoer niet in actie in strijd tegen degradatie

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 15:24 uur | update: 16:04 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Utrechter Riechedly Bazoer komt niet in actie in de strijd tegen degradatie uit de Bundesliga met VfL Wolfsburg. De middenvelder liep zondag tijdens de training een knieblessure op. Bazoer mist daardoor de dubbele confrontatie met de nummer drie van het tweede niveau.



Zonder de geschorste oud-Ajacied verloor Wolfsburg zaterdag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, tegen Hamburger SV (2-1). Daardoor eindigde de ploeg van Andries Jonker als zestiende in de Bundesliga en moet het in een play-off degradatie zien te voorkomen. De groen-witte brigade stuit waarschijnlijk op Eintracht Braunschweig. Het eerste duel is donderdag in Wolfsburg, de return volgt vier dagen later.





