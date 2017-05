Hockeyers SCHC met grote winst naar titel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 16:03 uur | update: 17:17 uur

Foto: RTV Utrecht/Robert Claus

BILTHOVEN - De hockeyers van SCHC hebben zondag de titel van de overgangsklasse B gepakt. In de laatste wedstrijd van het seizoen versloegen de Bilthovenaren Nijmegen met 5-1.



Thomas Vis was aan de zijde van SCHC de grote man. Hij wist drie keer het net te vinden. Alle drie de keren vanuit een strafcorner.



Afgelopen seizoen degradeerde SCHC uit de hoofdklasse naar de overgangsklasse. Het kan nu gaan promoveren. Daarvoor moet het in de play-offs winnen van Schaerweijde uit Zeist. Donderdag wordt de eerste wedstrijd gespeeld. De winnaar van deze play-offs is de kampioen van de overgangsklasse en promoveert rechtstreeks naar de hoofdklasse. De verliezer van deze play-offs speelt een tweede reeks play-offs tegen de nummer 11 van de hoofdklasse Almere.



