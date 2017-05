Hockeysters Voordaan en Schaerweijde maken zich op voor play-offs

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 14:45 uur | update: 16:45 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk - bewerking RTV Utrecht

ZEIST/GROENEKAN - In de overgangsklasse A hockey heeft de nummer twee Voordaan doelpuntloos gelijkgespeeld tegen koploper Nijmegen. In Nijmegen werd het 0-0. De vrouwen van Voordaan waren al zeker van de tweede plaats en play-offs. Koploper Nijmegen was niet meer in te halen voor Voordaan.



In de andere overgangsklassepoule verloor Schaerweijde met 5-0 van Victoria. Schaerweijde is als tiende geëindigd in de overgangsklasse en gaat play-offs spelen om in de overgangsklasse te mogen blijven.





