Mannen Schaerweijde in extremis eerste in poule

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 16:39 uur | update: 17:17 uur

Foto: RTV Utrecht/Robert Claus

ZEIST/GROENEKAN - De hockeyers van Schaerweijde zijn in de allerlaatste seconden tegen Cartouche kampioen geworden van de overgangsklasse A: 3-3. Schaerweijde mocht niet verliezen van Cartouche, want dan klom hdm en Cartouche over de Zeisterploeg heen. De Zeistenaren treffen regiogenoot SCHC in de play-offs voor een plek in de hoofdklasse.



Voor de wedstrijd was het verschil twee punten tussen koploper Schaerweijde en nummer twee Cartouche. De nummer drie hdm had drie punten minder dan Schaerweijde.



Eén minuut voor tijd stond hdm voor tegen laagvlieger Zwart-Wit en keek Schaerweijde tegen een achterstand aan, waardoor Schaerweijde de virtuele nummer drie was. Scott Tupper bracht Zeist in extase door in de allerlaatste seconde een strafcorner te benutten. Door die goal eindigt Schaerweijde eerste in de overgangklasse A.



7' Timo Goor [0-1]

23' Matthijs van Aken [0-2]

29' Eric-Jan Iding [0-3]

41' Scott Tupper [1-3, sc]

54'Jasper van der Muelen Wolf [2-3,sc]

70' Scott Tupper [3-3,sc]



Schaerweijde treft SCHC in een best-of-three in de play-offs voor een ticket naar de hoofdklasse. Donderdag wordt de eerste wedstrijd gespeeld. Het verliezende team krijgt nog een kans om te promoveren. Dan moet het wel winnen van de nummer 10 uit hoofdklasse Almere.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht