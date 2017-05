Pickles UVV verliest opnieuw van Neptunus

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 17:16 uur | update: 17:33 uur

Foto: Jan Kruijdenberg

UTRECHT - In de hoofdklasse honkbal heeft Pickles UVV opnieuw verloren van Neptunes. In het thuisduel verloor de Utrechtse ploeg met 8-2.



Zaterdag was UVV met een 11-0 nederlaag al niet opgewassen tegen Neptunes. Donderdag hielden de ploegen elkaar met een 4-4 uitslag in evenwicht.



UVV gaat het dit seizoen niet voor de wind. Het staat op dit moment voorlaatste.



