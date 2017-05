Veel doelpunten bij Phoenix en Voordaan

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 21 mei 2017, 16:34 uur | update: 17:25 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk - bewerking RTV Utrecht

ZEIST/GROENEKAN - In de overgangklasse A hebben de hockeyers van Phoenix met 4-6 verloren van HIC. Phoenix en HIC speelde om des keizers baard. Phoenix was al veilig en hetzelfde gold voor HIC. Phoenix is al zevende geŽindigd in overgangsklasse.



Voordaan heeft het seizoen in de overgangsklasse afgesloten met een 5-5 gelijkspel. Ook Voordaan speelde nergens meer om en is als zesde geŽindigd in overgangsklasse.



Volgend seizoen spelen Phoenix en Voordaan wederom in de overgangklasse.









Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht