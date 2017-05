Golfsters De Pan landskampioen

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 17:22 uur | update: maandag 22 mei 2017, 09:32 uur

Foto: ANP

HUIS TER HEIDE/LEUSDEN - De golfsters van De Pan hebben de landstitel veroverd. De ploeg uit Zhuis ter heide was in de finale met 10-8 te sterk voor Koninklijke Haagsche.



Het verschil werd gemaakt in de foursomes, waarin de koppels Roos Haarman/Romy Meekers en Zhen Bontan/Caroline Karsten hun wedstrijd wonnen. Maruie Louise Weeda en Leonie Warringa verloren hun partij.



In de singles hielden de ploegen elkaar volledig in evenwicht.



De mannen van de Hoge Kleij uit Leusden verloren de finale met 10-8 van Houtrak.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht