DOVO zonder Serhat Koç tegen Noordwijk

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 13:43 uur | update: 13:59 uur

Foto: Jeroen van den Berg

VEENENDAAL - DOVO moet het dinsdagavond in de halve finale van de play-offs om een plaats in de 3e divisie stellen zonder Serhat Koç. De aanvaller heeft familieverplichtingen in het buitenland.



DOVO speelt dinsdag thuis tegen Noordwijk. Beide ploegen waren dit seizoen lange tijd in de race voor de titel. Maar Noordwijk moest die titel in de hoofdklasse A laten aan Spijkenisse. DOVO werd in de hoofdklasse B tweede achter ACV.



Ook vorig seizoen waren beide actief in de play-offs voor promotie naar de 3e divisie. DOVO struikelde in de finale over VVOG. Noordwijk struikelde over Staphorst.



DOVO - Noordwijk is een duel met een lange geschiedenis. In de jaren'70 behoorden beide verenigingen tot de top van het amateurvoetbal. In toaal speelden de clubs 18 keer in competitieverband tegen elkaar. Acht keer won DOVO, zes keer won Noordwijk. De doelcijfers zijn 32-29 in het voordeel van DOVO.



