Van Boekel en Blom fluiten play-off finale

maandag 22 mei 2017, 14:00 uur

Pol van Boekel Foto: KNVB.nl (Foto 1 van 2) Kevin Blom Foto: ANP (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Pol van Boekel en Kevin Blom zijn door de KNVB aangesteld als scheidsrechters voor de finale van de play-offs om Europees voetbal, tussen FC Utrecht en AZ. Van Boekel leidt het duel van donderdag in Alkmaar, Blom is zondag in de Galgenwaard de leidsman.



Van Boekel wordt in Alkmaar geassisteerd door Richard Brondijk en Rens Bleumink. Martin van den Kerkhof uit Breukelen is de vierde official. Zondag in Utrecht zijn Dave Goossens en Jan de Vries de assistenten van Blom. Siemen Mulder is de vierde man.



Het duel van donderdag begint om 20.45 uur, zondag is de aftrap om 12.30 uur. Beide duels zijn live te volgen op Radio M Utrecht.



