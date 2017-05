Spakenburg wacht loodzware opdracht

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 15:20 uur

Aanvoerder Philip Ties is geschorst Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg begint dinsdag aan de laatste opgave in de jacht op lijfsbehoud in de tweede divisie. De Blauwen moeten zich in twee duels Rijnsburgse Boys van het lijf houden. Dat zal lastig worden, want Spakenburg heeft een slopende reeks wedstrijden achter de rug, waarin veel spelers op hun tandvlees lijken te lopen.



Het is daarom de vraag wie trainer Joop Gall kan opstellen in de wedstrijd in Rijnsburg. Salim Amerzgiou, Olivier Pilon en Ralph Dua kampten zaterdag, in de slofase van de wedstrijd tegen Hercules, met krampverschijnselen. Of zij voldoende hersteld zijn voor de confrontatie van dinsdag is zeer de vraag.



Philip Ties (zie foto) is er in elk geval niet bij. De aanvoerder van Spakenburg is geschorst. Nick Tol lijkt wel weer inzetbaar. De middenvelder is hersteld van een blessure en zat zaterdag tegen Hercules weer op de bank. Adi Draganovic, die zaterdag ontbrak vanwege de bevalling van zijn vrouw, is waarscijnlijk ook weer van de partij.



Spakenburg belandde in de play-offs door als 16e te eindigen in de tweede divisie, Rijnsburgse Boys werd achter IJsselmeervogels en FC Lisse derde in de derde divisie. Die derde plaats verdienden de Rijnsburgers na de winterstop, toen 32 punten uit 16 duels werden gehaald.



Met 84 doelpunten scoorden de geel-zwarten tien keer vaker dan kampioen IJsselmeervogels. Opvallend daarbij is dat Joel Tillema, die een paar jaar geleden bij Spakenburg rechtsachter speelde, met 17 treffer topscorer is.







Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht