Voorlopig geen operatie GVVV-er Hofman

VEENENDAAL - Rodny Hofman hoeft voorlopig niet onder het mes voor de zware knieblessure die hij in april opliep. De rechterverdediger van tweede divisionist GVVV heeft in de afgelopen weken dermate goede vorderingen gemaakt in zijn herstel, dat een operatie vooralsnog niet nodig is.



Hoewel de knie niet helemaal vochtvrij is en nog steeds enige speling zit op zijn voorste kruisband, is Hofman na trainingen in de sportschool steeds beter in staat zijn knie te buigen en te strekken. Ook bij enkele stabiliteitstesten kon hij goede cijfers overleggen. De orthopeed heeft om die reden goede hoop dat Hofman ook zonder een knieoperatie kan genezen van zijn blessure.



Rodny Hofman liep in april tijdens een training een ogenschijnlijk zware blessure op. Later bleek dat de voorste kruisband niet was afgescheurd, maar zwaar beschadigd. Ook de buitenmeniscus had schade opgelopen. De meniscus kan de komende maand uit zichzelf herstellen.



"Ik ben blij en opgelucht dat een operatie voorlopig niet aan de orde is", zegt Hofman op de clubsite. "Er blijft blijft er wel twijfel bestaan over de herstelperiode, die volledig afhankelijk is van de pijnklachten. Maar ik ben in goede handen en heb er vertrouwen in dat het goed komt."









