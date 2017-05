Amateurclubs willen geen beloftenteams van profclubs

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 11:39 uur | update: 12:23 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

PROVINCIE UTRECHT - De clubs in het Nederlandse amateurvoetbal hebben zich in grote meerderheid uitgesproken tegen deelname van beloftenteams van profclubs aan de amateurcompetities. Ook zijn ze in grote meerderheid tegen de verplichte doorstroming naar de Jupiler League.



Dat staat in een rapport dat de Coöperatieve Vereniging Tweede Divisie, het Centraal Orgaan Hoofdklassen en de Belangenvereniging van Amateurvoetbalverenigingen (BAV) dinsdag hebben gepresenteerd.



ONAANTREKKELIJK

Het rapport is gebaseerd op een enquête onder de clubs in de top van het amateurvoetbal over het eerste jaar waarin beloftenteams zijn ingestroomd in de voetbalpiramide. 89 procent is tegen deelname van beloftenteams aan de competitie. Het gaat volgens de tegenstanders ten koste van de toeschouwersaantallen en dus ook van de inkomsten in de kantine. Bovendien vinden zij de uitwedstrijden tegen beloftenteams in lege stadions of op bijvelden van een trainingscomplex onaantrekkelijk.



PROMOTIE JUPILER LEAGUE

Drie kwart van de clubs zit ook niet te wachten op promotie naar de Jupiler League. Een even groot aantal clubs is tegen de verplichting om spelers onder contract te hebben. Bovendien vinden ze dat de waarde van amateurcompetities is afgenomen, doordat er geen finale om het amateurkampioenschap van Nederland meer wordt gespeeld.



KNVB

De KNVB komt binnenkort met een eigen onderzoek. "Maar het zou raar zijn als de bond tot andere resultaten komt", zegt voorzitter Jaap Bisschop van de BAV op de website tweededivisie.org. "Als de KNVB echt naar de clubs wil luisteren, dan weet het wat het te doen staat."



In de provincie Utrecht speelden Spakenburg en GVVV afgelopen seizoen in de tweede divisie. IJsselmeervogels, Hercules en Magreb'90 kwamen uit in de derde divisie.



