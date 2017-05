Arends schiet DOVO naar de finale

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 22:45 uur | update: 22:57 uur

Quincy Arends scoorde twee keer Foto: DOVO.nl

VEENENDAAL - DOVO heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om een plaats in de derde divisie. De Veenendalers versloegen dinsdag in de tweede halve finalewedstrijd Noordwijk na verlenging met 3-1.



Na 90 minuten leidde Noordwijk in Veenendaal met 0-1. Omdat DOVO vorige week in Noordwijk met 3-2 had gewonnen, moest er dus verlengd worden. In die verlenging maakte Joshua Patrick de 1-1, waarna Quincy Arends de ploeg van Gert Kruys op 2-1 bracht. Diezelfde Quincy Arends bepaalde de eindstand op 3-1.



In de finale om een plaats in de derde divisie speelt DOVO tegen SteDoCo, dat dit seizoen als 16e eindigde in de derde divisie. Zaterdag speelt DOVO thuis, op 3 juni is de return in Hoornaar.



Pikant detail: Gert Kruys speelt dan tegen de ploeg die volgend seizoen getraind wordt door zijn oude middenveldmaat bij FC Utrecht, Frans Adelaar.



