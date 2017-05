SCHC op voorsprong in best-of-three met Schaerweijde

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 17:00 uur | update: 19:53 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk - bewerking RTV Utrecht

BILTHOVEN/ZEIST - De hockeyers van SCHC hebben in de eerste wedstrijd in finale om het kampioenschap in de overgangsklasse gewonnen van Schaerweijde. De ploeg uit De Bilt was de beste na shoot-outs. Na zeventig minuten was de stand 2-2.



Twee keer kwam Schaerweijde op voorsprong, maar ook twee keer trok SCHC de stand gelijk. Er moest een winnaar komen en dus volgden shoot-outs, waarin Stichtsche met 3-1 te sterk was.



Zaterdag is de tweede wedstrijd om 15.00 uur in Zeist op het complex van Schaerweijde. Eventueel volgt zondag nog een derde duel. De winnaar van deze best-of-three mag zich kampioen noemen van de overgangsklasse en promoveert naar de hoofdklasse. De verliezer krijgt nog een herkansing tegen Almere, de nummer 11 van het voorbije hoofdklasseseizoen.



