LIVEBLOG: FC Utrecht met 3-0 ten onder bij AZ

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 22:36 uur | update: vrijdag 26 mei 2017, 09:09 uur

UTRECHT - FC Utrecht kan zich ten koste van AZ plaatsen voor Europees voetbal. Vanavond om 20.45 uur beginnen de Utrechters in Alkmaar aan het tweeluik. Zondag is de absolute finale in Stadion Galgenwaard. Volg de verrichtingen van de ploeg van trainer Erik ten Hag in ons liveblog.



22.36 94' Het is klaar! FC Utrecht verliest met 3-0 van AZ. De ploeg van trainer van Erik ten Hag wacht een lastige opgave. Zondag om 12.30 uur is de return in Stadion Galgenwaard.



22.32 90' De extra tijd bedraagt 4 minuten.



22.29 88' Een kleine kans voor Labyad, maar zijn schot belandt in de handen van Krul.



22.19 77' Net nadat AZ twee grote kansen mist, krijgt FC Utrecht een mogelijkheid. Haller krijgt zijn voet niet goed genoeg achter de bal.



22.11 70' FC Utrecht wisselt aanvallend: Nacer Barazite en Gyrano Kerk komen voor Richairo Zivkovic en Sofyan Amrabat.



22.06 65' Het is 3-0 voor AZ! Wout Weghorst kopt binnen. Kan FC Utrecht de rug nog rechten?



22.02 60' Spits Haller schiet uit de draai over het doel. Daar had wellicht iets ingezeten.



21.49 58' Een dure gele kaart voor Sofyan Amrabat, hij mist zondag de return wegens een schorsing.



21.49 48' Enorme kans voor Joris van Overeem. De 3-0 is dichterbij dan de 2-1.



21.47 46' De tweede helft is begonnen. FC Utrecht heeft gewisseld: Edson Braafheid voor Jeff Hardeveld.



21.31 45' Het is meteen rust. De Utrechters zullen uit een ander vaatje moeten tappen. Rust: 2-0.



21.30 45' Een hopeloze poging van Labyad. Hij schiet een vrije trap vanaf 45 meter hoog mis.



21.17 32' Het is 2-0 voor AZ! Dabney Dos Santos scoort achter zijn standbeen langs. FC Utrecht moest oppassen voor meer tegengoals...



21.14 29' Grote druk op het doel van FC Utrecht! De thuisploeg krijgt meerdere kansen in één minuut. Utrecht komt goed weg, het blijft 1-0.



21.10 25' AZ heeft de overhand en steeds creëert meer mogelijkheden.



21.02 17' GOAL! 1-0 voor AZ. Joris van Overeem scoort na een snelle aanval door het midden van de Utrecht-defensie.



21.00 15' Sébastien Haller krijgt een grote kans! Hij wordt de diepte ingestuurd, maar krijgt de bal niet lekker mee. Naast.



20.55 10' Ook een kans voor AZ. Het is linksback Haps die opstoomt, maar zijn schot mist kracht.



20.53 8' De eerste kansen zijn daar voor FC Utrecht. Achtereenvolgens Ayoub, Labyad en Haller komen niet tot schieten.



20.45 1' Het duel is begonnen!



20.42 Onder aanvoering van scheidsrechter Kevin Blom komen de spelers het veld op.



20.20 De spelers van FC Utrecht zijn bezig aan de warming-up.



20.05 AZ treedt aan in de volgende opstelling: Krul; Svensson, Vlaar, Luckassen, Haps, Seuntjens, Van Overeem, Wuytens, Stengs, Weghorst, Dos Santos.



20.03 De opstelling van FC Utrecht is als volgt: David Jensen, Sean Klaiber, Ramon Leeuwin, Willem Janssen, Jeff Hardeveld, Wout Brama, Sofyan Amrabat, Yassin Ayoub, Zakaria Labyad, Richairo Zivkovic, Sébastien Haller.



20.00 De live-uitzending van Namen & Rugnummers op Radio M Utrecht is begonnen. Luister mee naar het verslag vanuit Alkmaar van René van den Berg, Pieter van Schaick en Gert Kruys.



