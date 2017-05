Quirine Lemoine één ronde verwijderd van hoofdtoernooi Roland Garros

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 16:45 uur | update: 20:37 uur

Foto: Orange Pictures

WOERDEN - Tennisster Quirine Lemoine is heel dicht bij het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Woerdense won in de tweede kwalificatieronde in drie sets van Kai-Chen Chang uit Taiwan. De setstanden waren 6-2, 2-6 en 6-3.



Lemoine is de nummer 160 van de wereldranglijst en speelt in de laatste kwalificatieronde tegen landgenote Arantxa Rus. Mocht de 25-jarige Lemoine winnen van Rus, dan kwalificeert ze zich voor het eerst in haar loopbaan voor een grand slam-toernooi.



