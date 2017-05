Houten speelt gelijk bij DWS

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 20:46 uur | update: 20:57 uur

Foto: Geert Lommers

HOUTEN - De voetballers van Houten hebben op bezoek bij DWS in Amsterdam gelijkgespeeld. Het eerste duel eindigde in 2-2. Het team dat over twee wedstrijden wint, promoveert naar de tweede klasse.



Beide amateurploegen kwamen het voorbije seizoen uit in de derde klasse. Zondag is de terugwedstrijd op het veld van Houten.



