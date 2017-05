Promotieduel PVC gestaakt, PVCV naar finalewedstrijd

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 25 mei 2017, 18:00 uur | update: 22:09 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT/VLEUTEN - De wedstrijd van PVC uit Utrecht op bezoek Wilhelmus is drie minuten voor tijd gestaakt. Dat gebeurde bij een stand van 2-1 in het voordeel van de Utrechtse derdeklasser.



Op het moment van staken stond Wilhelmus (uitkomend in de 2e klasse) al met negen man op het veld. Na 87 minuten kwam PVC op 2-1 voor uit een strafschop, waarna er iets gebeurde waardoor de scheidsrechter de wedstrijd besloot te staken.



Het eerste duel tussen PVC en Wilhelmus eindigde in 2-2. Wat er nog gedaan gaat worden met de resterende drie minuten, is niet bekend. De winnaar van dit duel gaat naar de volgende ronde om komend seizoen te spelen in de 2e klasse.



PVCV

De voetballers van PVCV hebben zich geplaatst voor de finalewedstrijden om promotie naar de 2e klasse. De derdeklasser uit Vleuten won het tweede duel tegen AGE-GGK uit Rotterdam met 4-1. Het eerste duel was geŽindigd in 2-2.



