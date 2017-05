Matthijs de Ligt in Europees sterrenteam

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 09:46 uur | update: 09:46 uur

Matthijs de Ligt na de verloren finale. Foto: ANP

ABCOUDE - Matthijs de Ligt heeft in zijn eerste jaar als profvoetballer een plek veroverd in het sterrenteam van de Europa League. De UEFA koos de Abcouder van verliezend finalist Ajax naast onder meer Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba.



De zeventienjarige De Ligt was de jongste speler ooit in de finale van een Europees bekertoernooi. De keuzeheren van de UEFA omschreven het optreden van de verdediger als 'bijzonder volwassen, zijn jeugdige leeftijd verbloemend'.



Manchester United, dat de finale met 2-0 won van Ajax, is hofleverancier met acht spelers in het achttienkoppige team. Ook De Ligts ploeggenoten Bertrand Traoré en Amin Younes zitten bij de uitverkorenen.



