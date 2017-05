Succes voor Woerdense tennister Lemoine

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 26 mei 2017, 17:00 uur | update: 18:07 uur

Foto: Orange Pictures

WOERDEN - Tennisster Quirine Lemoine staat voor het eerst in een Grand Slam. De Woerdense won, in de laatste kwalificatieronde voor Roland Garros, van landgenote Arantxa Rus in drie sets. Het werd 2-6, 7-6 en 6-3.



Quirine Lemoine is de nummer 160 van de wereldranglijst. Tegen wie ze het opneemt in de eerste ronde van het Franse grandslamtoernooi is nog niet bekend.



Roland Garros begint op zondag 28 mei en duurt tot en met zondag 11 juni 2017.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht