Robbie Alflen nieuwe trainer NEC

UTRECHT - NEC heeft Robbie Alflen voor komend seizoen vastgegelegd als hoofdtrainer. De Utrechter was afgelopen seizoen de assistent van John Stegeman bij Heracles Almelo.



Zondag na het degradatieduel tussen NAC en NEC maakt de Nijmeegse club naar verwachting het nieuws bekend. Alflen was in het seizoen 2014/2015 hoofdtrainer van FC Utrecht. De Utrechter eindigde toen met FC Utrecht op de elfde plaats in de eredivisie. Eerder was hij ook assistent- en jeugdtrainer bij FC Utrecht. In zijn spelerscarriére was Alflen actief voor Utrecht, Ajax, Vitesse, Sparta, Heracles en Cambuur.



DE KRUIJFF

Alflen komt bij NEC een oude bekende tegen. Biltenaar Edwin de Kruijff is daar op dit moment technisch manager. Bij FC Utrecht was De Kruijff Hoofd-spelerszaken in de tijd dat Alflen er coach was. Ook bij tweedeklasser FC De Bilt werkten de twee samen. Alfen was daar trainer toen Edwin de Kruijff bestuurslid technische zaken was.



Of Alflen komend seizoen aan de slag gaat in de eredivisie is nog niet zeker. Morgen speelt de Nijmeegse club het beslissende degradatieduel tegen NAC Breda. Donderdag verloor NEC de heenwedstrijd met 1-0.



