Spakenburg strikt Steltenpool van FC Volendam

zaterdag 27 mei 2017, 14:06 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Bert Steltenpool. De 23-jarige aanvaller komt over van FC Volendam. Steltenpool was dit seizoen in 27 wedstrijden in de Jupiler League goed voor 6 doelpunten.



Steltenpool is de vierde aanwinst voor Spakenburg in aanloop naar het nieuwe seizoen. Verdedigers Tom van der Neut en Guido van Rijn komen over van FC Lienden en Barry Beijer verruilt Achilles'29 voor De Blauwen.



