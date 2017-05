Guérain na één seizoen weg bij Hercules

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 12:05 uur | update: 14:18 uur

UTRECHT - Het verblijf van Robert Guérain bij 3e divisionist Hercules blijft beperkt tot één seizoen. De verdediger zit qua inzicht niet op één lijn met trainer Eric Speelziek.



"Robert is een fantastische gozer, maar hij past niet in de werkwijze van onze trainer. Er was een verschil van inzicht", laat technisch manager René van der Kooij weten aan het Algemeen Dagblad.



De 25-jarige voetballer kwam afgelopen zomer over van 1e klasser Nieuw Utrecht naar Hercules. Guérain speelde in de jeugdopleiding van FC Utrecht en PSV en kwam in diverse jeugdcategoriën uit voor het Nederlands elftal. In het amateurvoetbal speelde hij voordat hij naar SV Nieuw Utrecht kwam onder meer voor Huizen.



