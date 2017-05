DOVO zet reuzenstap richting derde divisie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 16:30 uur | update: 16:30 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

VEENENDAAL - DOVO is het tweeluik tegen SteDoCo goed begonnen. Op eigen veld werd er in de finale om een plaats in de derde divisie met 3-0 gewonnen. Net als dinsdag in de wedstrijd tegen Noordwijk was Quincy Arends tweemaal trefzeker. Invaller Leon Toonen scoorde het derde Veenendaalse doelpunt en bracht DOVO daarmee in een zetel voor de return.



8' Quincy Arends 1-0

38' Quincy Arends 2-0

89' Leon Toonen 3-0



Volgende week Zaterdag staat het tweede duel op het programma. DOVO heeft genoeg aan een overwinning of een gelijkspel. Zelfs een nederlaag met één doelpunt verschil is voor DOVO genoeg om volgend jaar in de derde divisie uit te komen.





