Hockeyers SCHC na één seizoen weer terug in hoofdklasse

ZEIST/BILTHOVEN - SCHC heeft zich ten koste van Schaerweijde geplaatst voor de hoofdklasse hockey. De Bilthovense mannen wonnen zaterdag ook het tweede duel van de ploeg uit Zeist.



SCHC was in Zeist met 2-1 te sterk. Donderdag won het de shoot-outs nadat de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel was geëindigd.



6' Mike Huisman [0-1]

13' Leonard Posthumus Meyjes [0-2]

30' Jur van de Have [1-2]



SCHC was eerste geworden in de overgangsklasse A. Hierdoor streed het tegen de nummer één van de overgansklasse B, Schaerweijde, om een rechtstreeks ticket naar de hoofdklasse. Vorig seizoen degradeerde SCHC uit de hoofdklasse.



Schaerweijde maakt nog kans op een plek in de hoofdklasse. De Zeisterse ploeg moet dan de best-of-three tegen hoofdklasser Almere winnen.



