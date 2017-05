Dalto onderuit bij laatste wedstrijd coach Bergsma

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 27 mei 2017, 17:43 uur | update: 17:56 uur

Jorrit Bergsma (rechts) stond zaterdag voor het laatste aan het roer bij Dalto Foto: Website Dalto

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De korfballers van Dalto/BNApp.nl hebben zaterdag op eigen veld verloren van Fortuna. De Driebergse ploeg ging in de ereklasse met 25-14 onderuit.



In poule A van de ereklasse zit het seizoen er nu op. Dalto is vijfde geworden en daarmee handhaaft het zich in de ereklasse. "Ik vind het jammer dat wij vijfde zijn geworden. Ik was liever één of twee plaatsen hoger geëindigd. Handhaven is natuurlijk een opluchting maar dit hadden we ook wel verwacht, dit was ook onze doelstelling", aldus Bergsma tegenover RTV Utrecht.



Volgend seizoen staat Adriaan van Dijk aan het roer bij Dalto. "Ik stop ermee. Het is mooi geweest, Het is jammer dat we mijn afscheidswedstrijd verliezen maar goed we hebben we onze doelstelling bereikt", besluit Bergsma. Hij is niet helemaal weg bij Dalto. Hij gaat volgend seizoen bij de jeugd van de Driebergse club aan de slag.





