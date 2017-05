Jos van Emden pakt 'hotseat' in Giro

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 28 mei 2017, 15:28 uur | update: 15:44 uur

VEENENDAAL - LottoNL-Jumbo wielrenner Jos van Emden heeft alles op alles gezet om zondag in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Italië goed voor de dag te komen. De renner, die lid is van het Utrechtse De Volharding, mag in Milaan op de zogenoemde 'hotseat' plaatsnemen met de snelste tijd.



"Een grotere kans om een rit te winnen in een grote ronde krijg ik niet'', zei de Schiedammer tegenover Eurosport kort nadat hij was gefinisht. De rit van Monza naar Milaan was op het lijf van Van Emden geschreven. De vlakke dalende rit zorgt ervoor dat Van Emden hoog kan eindigen. "Jungels en Dumoulin zijn de grootste concurrenten'', aldus Van Emden.



De Nederlandse Tom Dumoulin kan later in de middag een gooi doen naar de eindzege in de Giro. Hij moet 53 seconden goedmaken op de Colombiaan en rozetruidrager Nairo Quintana.





