Dafne Schippers teleurstellend vierde in Diamond League

UTRECHT - Dafne Schippers is op de 200 meter bij de Diamond League-wedstrijden in Eugene (VS) teleurstellend als vierde geëindigd. De wedstrijd werd gewonnen door Torie Bowie. Zij zette een nieuw persoonlijk record neer. De Jamaicaanse Shaunae Miller werd tweede.



Haar landgenote, Elaine Tompson, kwam als derde over de streep. Ook voor haar was het een teleurstellende prestatie. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro won zij het goud.



